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HIV Pozitif bir kadında, koronavirüsün 32 kez mutasyona uğradığı tespit edildi

Bir grup bilim insanı HIV pozitif bireylerde koronavirüsün etkileri üzerinde çalışmalarını sürdürürken şok edici bir gerçek ile karşılaştı. Araştırma neticesinde Güney Afrikalı HIV pozitif bir kadının vücuduna giren koronavirüsün, tam 32 kez mutasyona uğradığı gözlemlendi. İşte detaylar...

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09.06.2021 11:51:25
HIV Pozitif bir kadında, koronavirüsün 32 kez mutasyona uğradığı tespit edildi

Koronavirüsün etkilerini HIV pozitif insanlar üzerinde araştıran bir grup bilim insanı, araştırma sonucunda endişe verici bir gerçeği ortaya çıkardı. 300 kişi üzerinde incelemelerine devam eden yetkileler, Güney Afrika'lı bir kadında koronavirüsün tam 32 kez mutasyona uğradığını tespit ettiler. Önemli tıp makale kaynaklarından olan medRxiv'de yayımlanan bir makaleye göre bahsi geçen kadın, koronavirüsü tam 216 gün boyunca vücudunda taşımıştı. Bunun nedenini ise bilim insanları, HIV sebebi ile düşük olan bağışıklık sisteminin virüsü ortadan kaldırmadığı neden gösteriyor. Uzmanlar, geçen yılın Eylül ayında COVID-19 teşhisi konulan kadının vücudunda bulunan koronavirüslerin 13 tam mutasyon19 genetik kayma yaşadığını gözlemlemişti 

"HIV hastaları, mutasyon fabrikası haline gelmiş olabilir"

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Güney Afrikalı kadında hem Güney Afrika hem de İngiltere varyantı tespit edilmişti. Durumun böyle olması bilim insanlarını tedirgin etti. Sebebi ise bu iki 'alfa'(İngiltere) ve Güney Afrika varyantının diğerlerine göre daha bulaşıcı olmasıydı. HIV hastalarının mutasyon fabrikası olduğundan endişe ediliyor. medRxiv'de yayımlanan araştırma, tıp otoritelerinden onay almayı bekliyor. Şayet bu durum doğrulanırsa, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir dönemin başlamasına yol açabilir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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