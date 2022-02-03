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QNB Finansbank ile AliExpress e-ihracat anlaşması yenilendi

TIMETURK / KOBİ / QNB Finansbank ile AliExpress e-ihracat anlaşması yenilendi

QNB Finansbank ile AliExpress e-ihracat anlaşması yenilendi

QNB Finansbank, AliExpress ile yaptığı iş birliğini 2022 yılında da yenileyerek e-ihracat için KOBİ'lere özel sunacağı avantajların devam edeceğini duyurdu.

54 Dakika Önce
2022-02-03 15:37:30
QNB Finansbank ile AliExpress e-ihracat anlaşması yenilendi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank-AliExpress iş birliği çerçevesinde, AliExpress'te satış yapan ihracatçılar, QNB Finansbank hesabına gelecek ihracat bedellerindeki transfer masraflarında avantaj, Dijital Köprü üyeliği ve QNB eFinans ayrıcalıklarına sahip oluyor.

e-ticaretin dünya genelindeki yükselişi devam ederken, dünyanın en büyük çevrim içi B2B ticaret platformu olan Alibaba'nın son tüketiciye yönelik e-ticaret platformu AliExpress ile iş birliği kapsamında QNB Finansbank, KOBİ müşterilerine birçok avantaj sağlıyor. Alibaba'nın son tüketiciye yönelik e-ticaret platformu AliExpress ile ihracatçılar, 150'den fazla ülkeye ihracat yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Rahşan Tiken Kavas, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin dijital dünyanın avantajlarından yararlanmaları ve e-ticaret sektöründe etkin rol alabilmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile tüm ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda var olmalarını ve rekabet edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ekonomik kalkınmanın itici gücü olan ihracatçıların desteklenmesini çok kıymetli buluyoruz. İçinde bulunduğumuz teknoloji ve dijitalleşme çağında e-ticaret artık alternatif bir kanal değil. Türkiye'deki ihracatçı KOBİ'lerin de bu alandaki gelişmelerden faydalanmalarını sürdürmek, markalarını büyütmeleri ve rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla QNB Finansbank olarak AliExpress ile Türkiye'deki iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Dijital Köprü ile Adım Adım İhracat Programı'nı da KOBİ'lerimizi desteklemek amacıyla hayata geçirdik. Adım Adım çatısı altında bu iş birliği ile platformda yer alan Türk ihracatçılara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." .

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