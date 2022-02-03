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KOSGEB'in 'Hızlı Destek Programı' ilgi görüyor
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KOSGEB'in 'Hızlı Destek Programı' ilgi görüyor

KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda şu ana kadar 40 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını bildirdi.

40 Dakika Önce
2022-02-03 15:51:39
KOSGEB'in 'Hızlı Destek Programı' ilgi görüyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, KOSGEB tarafından başlatılan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"na ilişkin TTSO Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahvecioğlu, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde işletmelerin ciddi sorunlarla karşılaştığını, bu sorunları aşmak için Dünya Bankası iş birliğiyle sağlanan kaynağı hızlıca sahaya aktarmak için destek programı uygulandığını ifade etti.

Mevcut istihdamı korumak kaydıyla yaratılan her bir yeni istihdam için 100 bin lira destek sağlanacağını, faizsiz bu desteğin geri ödemesinin 24 ay sonra başlayacağını belirten Kahvecioğlu, şunları kaydetti:

"Bu destek 4'er aylık dönemlerle 6 taksitte geri ödenecek. Ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Mevcut istihdamın korunmasını önemsiyoruz. 2021 yılındaki ortalama istihdam sayınızın üzerine bir istihdam yaratmanız gerekiyor. İstihdam şartı ne kadar çabuk yerine getirilirse, bu destekten de o kadar çabuk faydalanılabilecek. Başvuruların hemen yapılması ve istihdamın yerine getirilmesi durumunda hemen ödeme alınabilecek. Dolayısıyla bu süreçte ne kadar hızlı davranırsanız o kadar önemli. Çünkü kaynak kısıtlı. Hedefimiz 80 bine yakın yeni istihdam yaratmak. 40 bine yakın başvuruya ulaştık. Şubat ayı içinde bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz."

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da piyasanın hareketlenmeye başlamasının ardından üretimin desteklenmesi konusunda da çalışmalar yapıldığına işaret etti.

Üretimin desteklenmesi adına devletin elini taşın altına fazlasıyla koyarak verdiği destekler olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Esasımız üretim ve istihdam. Bugüne kadar olan desteklerin yanında önümüzdeki süreçte de uygulanacak yeni destekler olduğunu biliyoruz. Bir taraftan biz iş dünyası olarak sorumluluk alacağız, devlet de elinden geldiği miktarda bize katkı sağlayacak. Tek taraflı olmuyor. Hep birlikte çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. .

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