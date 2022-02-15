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TIMETURK / KOBİ / ''KDV indirimi KOBİ'lerin satışını artıracak''

''KDV indirimi KOBİ'lerin satışını artıracak''

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, KOBİ'lerin satışını artıracağını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-02-15 14:20:43
''KDV indirimi KOBİ'lerin satışını artıracak''

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan söz konusu indirimi değerlendirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin, KOBİ'ler başta olmak üzere, birçok büyüklükteki işletmenin satışlarına ve iş hacimlerine olumlu katkıda bulunacağını belirten Güral, şunları kaydetti:

"Gıda başta olmak üzere türevleriyle birçok işletmeye olumlu yansımaları olan yüzde 1 KDV kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirtmek isteriz. Sadece işletmelere katkı olarak yansıyacağına değil, vatandaşların alım gücünü artıracağı için kısa vadede enflasyonu da stabil hale getireceğine inanıyoruz. KDV indirimi piyasayı canlandıracaktır. Yüzde 1 KDV, Türk ekonomisine ve KOBİ'lere deyim yerindeyse 'can suyu' olacak." .

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