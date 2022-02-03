Kazakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları KOBİ'lere destek amacıyla kaldırıldı

Kazakistan’da Kovid-19'a karşı alınan bazı kısıtlamaların, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) destek amacıyla kaldırıldığı bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, haftalık bakanlar kurulu toplantısında, 19 milyon nüfusa sahip ülkede Kovid-19'a karşı tam aşılıların 9 milyonu aştığını kaydetti.

Giniyat, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine KOBİ'lere destek amaçlı daha önce Kovid-19'a karşı alınan bazı kısıtlamaların kaldırılmasının kararlaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez özel sektörde kapsamlı bir şekilde karantina tedbirleri gevşetiliyor. Bu aynı zamanda güvenli bir ortam sağlanmasında işletmelere ek sorumluluk yüklüyor. Ama hastanelerdeki doluluk oranı veya Kovid-19 kaynaklı can kaybı artarsa söz konusu ek kısıtlamalar geri getirilecek."

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı alınan bazı kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yeni karara göre, ülkede yeşil ve mavi statüdeki vatandaşların ziyaret edebileceği mekanların mesai saatleri uzatıldı.

Söz konusu mekanlarda ise "yeşil statüye" sahip kişiler (Kovid-19'a karşı tam aşılı olanlar), çeşitli kültürel ve spor faaliyetlerine katılabilecek. Bunun yanı sıra sergi salonları ile kapalı eğlence ve alışveriş merkezlerinin faaliyetlerine kısıtlama yapılmayacak.

Aşı olmayan veya sadece birinci doz aşı olan "mavi statülü" vatandaşların ise otellere, havalimanlarına, demir ve oto yolu istasyonlarına, posta şubelerine, bankalara, kapalı pazar yerlerine, güzellik ve SPA salonlarına girişleri ise kısıtlanmayacak.

Kazakistan'da son 24 saatte 9 bin 16 kişide Kovid-19 tespit edilerek, toplam vaka sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı. Virüsten 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 153 oldu. Ülkede en çok günlük vaka başkent Nur Sultan ile Almatı'da görüldü. .