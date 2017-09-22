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Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
İstanbul'da bir bakkal dükkanı işleten Kanber amca, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için öyle bir uygulama başlattı ki, sonuçtan hem çocuklar hem de kendisi memnun.
Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
İstanbul'da bir bakkal dükkanı işleten Kanber amca, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için öyle bir uygulama başlattı ki, sonuçtan hem çocuklar hem de kendisi memnun.
Aamir Khan'ın yeni filmi: Secret Superstar
Bollywood'un sevilen oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan'ın yeni filmi 'Secret Superstar', Türkiye'de de Hindistan ile eş zamanlı olarak 20 Ekim'de vizyona girecek.
Katalonya referandumu akıllara böyle kazındı
Katalonya referandumu akıllara İspanyol polisinin şiddeti ile kazındı.
Beşiktaşlı futbolcular Çin'in milli gününü kutladı
Sezon öncesinde Çin'e giderek bir hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli gününü kutladı. Beşiktaşlı futbolcuların kutlama için çektikleri videolar maç öncesinde statta gösterildi.
Türk polisinden duygulandıran hareket!
Sivas'ta yol uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik araçta, yurda kaçak yollarla giren 10 Afgan göçmen yakalandı. Soğuktan üşüyen Afgan uyruklu göçmenlere polis memurları çay ikram etti.
Habur'da son durum
TSK tarafından yürütülen, üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katıldığı tatbikat sürüyor.
Pique: Problemse milli takımı bırakırım
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Katalonya Referandumu sırasında yaşanan olaylar hakkında, 'Bence Milli Takım'a devam edebilirim. İspanya'da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var. Ama eğer yönetim gerçekten bir problem olduğumu düşünüyorsa, 2018'den önce milli takımı bırakırım' diyerek sözlerini noktaladı.
Hakan Çalhanoğlu 80. dakikada kırmızı kart gördü
İtalya Serie A'da 7. haftanın önemli maçında Milan, kendi sahasında Roma'ya boyun eğdi. Maçta temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
ATV ölüm getirdi!
Bolivya'da kontrolünü kaybettiği ATV ile takla atan sürücü hayatını kaybetti.
Kamyon böyle patladı!
Kamyonda meydana gelen patlama böyle görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir kamyonda patlama meydana geldiği görülüyor. Patlama sırasında 2 kişinin metrelerce havaya fırlayarak yola savrulduğu gözlenirken, o sırada yoldan geçen sürücü ve yayalar ise büyük bir panik yaşıyor.
Cumhurbaşkanı MTV zammı hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, MTV zammı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Sultanbeyli'de hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi ile polis ekipleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis havaya ateş açarak hırsızlara 'dur' ihtarında bulunurken yapılan kovalamaca sonrası hırsızlar kıskıvrak yakalandı.
'Bu çağrıya MHP olarak katılabiliriz'
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı diyor ki bu sorunların altından kalkabilmek, hem uyum yasaları hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dönüştürebilmek hem de karşı karşıya kaldığımız iç ve dış sorunları çözebilmek için bir parlamentoda temsil edilen partilere çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrı önemli bir çağrıdır. Bu çağrıya MHP olarak katılabileceğimizi söylüyorum' dedi.
Market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkada oturan yolcu taklalar atarak market önünde bekleyen vatandaşların üstüne savruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada market önünde duran vatandaşlar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
ABD'de konsere silahlı saldırı!
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki bir açık hava konserinde otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var... Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığı sesi duyuluyor. Polis operasyonuyla saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken Reuters, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Halk otobüslerine dadanan hırsız güvenlik kamerasında
Çekmeköy’de gece saatlerinde özellikle halk otobüslerine girerek, hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde rahatlığıyla dikkat çeken hırsız otobüs sahiplerini canından bezdirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılışı için TBMM’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi.
Patlayan trafo alev alarak yandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Narlıkaya kırsal mahallesindeki trafonun alev alarak yanması köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul'un 15 ilçesinde eş zamanlı korsan kitap operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 15 ilçede tespit edilen 40 adrese eş zamanlı korsan kitap operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, toplam 270 bin 296 adet korsan ürün ele geçirildi.
Beyoğlu’nda restorana silahlı saldırı
Beyoğlu’nda dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çaydanlığın içinde servet unuttu
Arnavutköy’de aldığı çaydanlığı değiştirerek Fransa’ya giden bir vatandaş, değiştirdiği çaydanlığın içinde servet unuttu. 2 kilo altın ve 20 bin dolar unutan vatandaş, annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine iş yerine gelen anne, değiştirilen çaydanlığın içine bakınca unutulan para ve altınları buldu.
Kosova milletvekilleri canlı yayında yumruklaştı
Kosova Meclisi milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşma ile bitti.
Somalili askerlerin Türkçe şarkısıyla, Mogadişu’da askeri üs açıldı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri üs açıldı. Törende Somalili askerler, Türkçe şarkılar seslendirdi.
'Hak eden taraf galibiyete uzandı'
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemin fahiş bir hata yaptığını belirterek, “Penaltı golüne karşın son dakikada atılan golle hak eden taraf galibiyete uzandı” ifadelerini kullandı.
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