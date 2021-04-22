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Kılıçdaroğlu: Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayın

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında kullandığı ifadelere dikkat çekerek, 'Gençler, sizden bir isteğim var. Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayınız. Benim görevim, sizin umudunuzu büyütmektir' ifadesini kullandı.

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Google News - Timeturk
22.04.2021 01:11:25
Kılıçdaroğlu: Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha akşam saatlerinde gençlere seslendiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasındaki sözlerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Sevgili gençler, bugün Erdoğan yine konuştu. Ölümlerden söz etti. Ölüm korkusundan, cesetlerden, mezarlardan söz etti. Nedir Allah aşkına bunlar? Hepimiz faniyiz. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama gençlerin umuda ihtiyacı var. Gençlerin umudu bir bahar güneşi gibi taptaze olmalı. Güçlü olmalı. Gençler, sizden bir isteğim var.

* Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayınız. Benim görevim, sizin umudunuzu büyütmektir. Benim görevim, sizin umudunuzu bir bahar güneşi gibi taptaze tutmaktır. Hiç endişe etmeyin. Ve size bir sözüm daha var. Onu da ifade edeyim. Açık yüreklilikle ifade edeyim. Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim, telafi edeceğim. Bu benim görevimdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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