Kasırgaların ABD'ye maliyeti 260 milyar doları aştı

04.10.2017 11:45:47

ABD'yi ağustos ayından bu yana etkisi altına alan kasırgaların ülkeye maliyeti ağır oldu.

AA muhabiri Övünç Kutlu'nun derlediği verilere göre, ağustosta Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası, geçen ay Florida eyaletini etkisi altına alan Irma kasırgası ve geçen hafta da ABD'ye bağlı Porto Riko Adasını etkileyen Maria kasırgasının ABD'ye toplam maliyeti 260 milyar doları geçti.

ÜRETİMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ekonomik araştırma kuruluşu Moody's Analytics verilerine göre, Harvey kasırgasının neden olduğu mal zararı 87 milyar doları bulurken, Irma kasırgası 56,5 milyar dolarlık, Maria kasırgası da 55 milyar dolarlık mal kaybına yol açtı.

Kasırgalar, söz konusu bölgelerde ekonomik üretimi de olumsuz etkiledi. Harvey kasırgası Teksas eyaletinde özellikle petrol üretimi ve rafineri endüstrilerini olumsuz etkilerken, Irma kasırgası da Florida ve Georgia eyaletlerinde turizm ve hizmet sektörlerini, Maria kasırgası da Porto Riko'da tarım ve turizm sektörlerini vurdu.

Harvey ve Irma kasırgaları ekonomik üretimde sırasıyla 10 milyar dolar ve 14 milyar dolar kayba neden olurken, Maria kasırgası yaklaşık 40 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı. Böylece, mal ve ekonomik üretimdeki kayıplar göz önüne alındığında her üç kasırganın toplam maliyeti 262,5 milyar dolar olurken, bu miktar geçen sene 18,5 trilyon dolar olan ABD'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1,4'üne tekabül etti.

NE OLMUŞTU?



ABD'yi Ağustos 2005'te etkisi altına alan Katrina kasırgasının toplam maliyeti 174,5 milyar dolar olurken, Ekim 2012'deki Sandy kasırgasının maliyeti 73 milyar dolar olmuştu.