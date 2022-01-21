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Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, aracın altında kaldı

Maltepe'de dün akşam saatlerinde kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan, geri geri giden hafif ticari aracın altında kaldı.

2022-01-21 17:08:32

İtfaiye tarafından kurtarılan Zeynep Yüsra Karahan hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Bilal Mank (27)'in geri geri kullandığı 52 DV 471 plakalı börekçiye ait hafif ticari araç, kaldırıma çıktı. Araç, doktordan çıkıp kaldırımda babasını bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan'a çarptı.

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14 yaşındaki kızın aracın altında kaldığını görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan kızı kurtardı. Zeynep Yüsra Karahan ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Bilal Mank ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Zeynep Yüsra Karahan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü Bilal Mank çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Zeynep Yüsra Karahan'ın binadan çıktığı, bir süre yürüdükten sonra kaldırımda babasını beklediği, hafif ticari aracın ise geri geri hareket ettiği sırada Karahan'a çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. DHA

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