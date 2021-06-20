Kağıt toplayan sahibine işte böyle yardım etti
Kağıt toplayan yaşlı sahibinin yardımına koşan köpeğin videosu izleyenleri duygulandırdı.
Kağıt toplayan yaşlı sahibinin yardımına koşan köpeğin videosu izleyenleri duygulandırdı.
3'üncü yavru da doğdu; tam 110 kilo!
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı yeni doğumla birlikte İzmir'de 5'e yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmezken Begümcan ve Winner çiftinin önceden 'İzmir' ve 'Deniz' adında iki yavruları olduğu belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.
Manda ve atlar serin sularda
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Karacabey Longozu, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalara ve İzmir'den Bursa'ya yaklaşık bir asır önce göç eden Yörüklerin doğaya saldığı Orta Asya kökenli atlara da ev sahipliği yapıyor. Longozdaki otlaklarda beslenen hayvanlar, havanın ısınmasıyla girdikleri sulak alanlarda güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor. Hayvanların longozda beslenip sulak alanlarda serinlediği anlar drone ile görüntülendi. Manda ve atların suda serinlemeleri güzel görüntüler oluşturdu.
'Atmaca' füzesinin isabet ettiği gemi bu hale geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca’nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü ’Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!’ notu ile paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 'Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmacanın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!' notu ile Atmaca’nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 km menzili ve gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekti.
114 yıllık yayla geleneği
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı. Muhtar Menderes Ayvaz, 'Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah.' diye konuştu. Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi. Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, 'Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız.' ifadelerini kullandı.