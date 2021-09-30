Mis gibi bir erişte hazırlamak için...

Ev yapımı eriştenin tadını hazır satın aldığımız erişteler asla tutmuyor. Erişte yaparken hamurunun kıvamı, açılış şekli ve kurutma şekli çok önemli. Bu aşamalarda püf noktalara dikkat etmezseniz istediğiniz lezzeti yakalayamazsınız. Peki lezzetli bir erişte için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Erişte un, yağ ve tuz karışımından hazırlanan yufkaların bıçakla ince çubuk veya kare şeklinde kesilmesiyle elde edilen bir tür makarnadır. Bazı bölgelerimizde hamura yumurta da eklenir. Kesilen erişteler oda sıcaklığında, fırında veya tavada kurutulabilir. Eriştenizi kendiniz yapmak istiyorsanız sizlere önerilerimiz olacak...

Erişte tek seferde fazla yapılır saklanması tercih edilen yiyeceklerden. Bu yüzden onu hazırlarken çok dikkatli olmalı ziyan etmemeliyiz. Hamurunda kullanacağımız malzemeleri iyi seçmekle işe başlamalıyız. Taze ve kaliteli malzemelerle hazırladığımız erişte çok daha uzun ömürlü ve lezzetli olacaktır.

Hamurunu sütle değil de suyla hazırlarsanız daha kırılgan bir hamur elde edersiniz. Fakat eriştenin hamuru tok yapılı olmalıdır. Yoksa açarken de, kesim işleminde de, muhafaza ederken de erişteleriniz kolayca parçalanabilir. Ayrıca süt hamura çok daha fazla lezzet katacaktır.

Erişte yapımında en önemli malzeme undur. Erişte hamurunuzun kıvamı iyi olsun istiyorsanız ununuzu satın alırken baklavalık un tercih etmelisiniz. Unun yüksek proteinli olması da önemlidir. Ambalajında %13 veya üzerinde protein miktarı içerdiği yazan unları satın almalısınız.

Hamuru hazırlarken unun ortasına bir havuz açmalı ve sıvı malzemeleri bu havuza koymalısınız. Daha sonra sıvı malzemeleri una yavaşça yedirmelisiniz. Yoksa hamurunuzda topaklıklar kalacak bu da güzel bir hamur elde etmenizi engelleyecektir.

Erişte hamuru tok kıvamlı olmalıdır. Yumuşak kıvamlı hamur erişte için uygun değildir. Yoğururken ununuzu da kontrollü bir biçimde eklemelisiniz.

Kıvama getirdiğiniz uzu bekletmeden açmamalısınız. Hamur en az yarım saat üzeri nemli bir bezle örtülü olarak dinlenmelidir. Bu sayede hamurun lezzeti oturacak ve daha kolay açıkacaktır.

Açtığınız yufkaları kurutmadan kesme işlemine başlamamalısınız. Yufkanızı kolay kesilebilir bir kuruluğa geldikten sonra kesme işlemine başlamalısınız.

Dilimlediğiniz yufkaları tekrar kurutmanız gerekir. Bu işlem için fırını tercih ederseniz tepsiyi fırından çıkarıp sürekli karıştırmalısınız. Yoksa erişteleriniz eşit kurumaz ve renkleri farklı farklı olur.

Eriştelerinizi plastik poşetlerde değil hava alma riski az olan cam kavanozlarda muhafaza etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.