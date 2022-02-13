En keskin balgam söktürücü | Balgamı en hızlı ne söker? Kış aylarında 10 kişiden birinin yakalandığı öksürük ve balgam şikayetlerinin evde doğal yöntemlerle giderilebilir olması sevindirici. Peki ama evde öksürük ve balgam nasıl sökülür? Hangi çay balgam söktürür? Ev yapımı balgam sökücü....

Balgamı en hızlı ne söker? Kış aylarında 10 kişiden birinin yakalandığı öksürük ve balgam şikayetlerinin evde doğal yöntemlerle giderilebilir olması sevindirici. Peki ama evde öksürük ve balgam nasıl sökülür? Hangi çay balgam söktürür? Ev yapımı balgam sökücü....

En keskin balgam söktürücü

Kış aylarında hastalıklar da hızlıca vücudumuzda yer ediniyor. Bağışıklığı artırmak için doğal takviyeler, su tüketimi ve uykuyu düzenlememiz gerekir.

Balgam oluşmadan ya da başgam oluştuktan sonra, özellikle öksürük geçiren tarifi sizler için derledik. İşte tarif...

- 1 soğan

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 çay kaşığı zencefil

- yarım çay kaşığı zerdeçal

- 1 su bardağı dolusu kaynar su

Öncelikle suyu derin bir kaba alın ve kaynatın. Daha sonra içerisine soğan ve sarımsağı irice bölün ve ekleyin. Ağzını kapatıp demlenmesi için yarım saat kadar bekletin.

Demlendikten ve soğuduktan sonra suyu süzün. İçerisine; bal, tarçın, zencefil ve zerdeçalı ekleyin. Karıştırıp soğukken için.

Anında öksürük ve balgamı kesecektir fakat dolapta bekletip her seferinde oda ısısına gelmesini beklemelisiniz. .