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İzmir'de haciz işlemi yapan avukata saldırı

İzmir Bayraklı'da haciz işlemi için iş yerine giden avukat saldırıya uğradı. Kafasına silah dayanan ve yere yatırılan avukatı güvenlik güçleri kurtardı.

2021-06-15 19:38:30
İnanılmaz olay! Park halindeki aracı çukur yuttu

İnanılmaz olay! Park halindeki aracı çukur yuttu

Hindistan'da aşırı yağmurların yağması ile hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araç, zeminin çökmesiyle oluşan çukurda kaybolduğu anlar saniye saniye görüntülendi.
Afrin'de bombalı araçla saldırı: 1 kişi öldü

Afrin'de bombalı araçla saldırı: 1 kişi öldü

Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kefer Cenne köyünün girişindeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Terör örgütü 12 Haziran'da Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.
İsrail, Filistinlilerin mezarlıklarını da bombaladı

İsrail, Filistinlilerin mezarlıklarını da bombaladı

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla sivil yerleşim yerleri ve yüksek katlı binaları hedef alan İsrail savaş uçakları, bunlarla yetinmeyip mezarlıkları da bombaladı. Saldırılarda bazı kabirler yıkılıp, bazı naaşlar kaybolurken, bazı mezarlıklarda da büyük çukurlar oluştu. Hava saldırılarının bitmesinin ardından bombalanan yerlerde yakınları defnedilenler, kabristanlara koşarak zarar gören mezarları onarmaya çalıştı. Etrafa saçılan naaşları alıp başka yerlere defnedenler de oldu. 6 mezarlık bombalandıGazze'deki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 6 mezarlığın bombalandığı bildirildi. Şucaiyye Mahallesi'nde hedef alınan Tuveynisi Kabristanı Bekçisi Halid Nasrallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '14 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gecesi, mezarlık İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. Tüm mezarlıkta büyük yıkım meydana geldi.' dedi.
Minik yaralı geyik koruma altında

Minik yaralı geyik koruma altında

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaralı bulunan geyik yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Seben ilçesine bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan A.B, ormanlık alanda yaralı bulduğu geyik yavrusunu, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü.
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