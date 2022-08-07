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İYİ Partili Ağıralioğlu: Müslüman olmayan Türk de Kürt de insan değildir

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu

2022-08-07 09:18:12

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk ile konuşan Ağıralioğlu, PKK-Kürt halkı ilişkisinden bahsederken "Birbirine kardeş olan bir milleti Marx'ın çocukları birbirine düşman edemez” dedi. Ağıralioğlu, İsmail Türk'ün kendisine "İslam kardeşliği vurgusundan biraz önce bir şey daha söylediniz, Müslüman olmayan Kürt'e..." sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türk'ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz, kemaliyle Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt'e niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim?"

İsmail Türk ise görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ağıralioğlu'nun  bu sözleri üzerine "Bu Türk için de geçerli mi?" diye sordu. Ağıralioğlu, aynı şeyin Türkler için de geçerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Evet bizim için önemli olan şudur; biz normal şartlarda, tarih sahnesinde var olduğumuz günden beri arkasında büyük irademizle durduğumuz şey Allah'a kulluk davamızın, devlete, millete, medeniyete dönük taraflarının dört başı mamur hale getirildiği bir süreci yaşadık beraber."

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