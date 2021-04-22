İSTTELKOM‘dan kurumlar için yeni dijital dönüşüm hizmeti

İBB telekomünikasyon hizmetleri altyapı iştiraki İSTTELKOM, yeni SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetlerini dijitalleştiriyor. SD-WAN ile İBB kurumsal olarak daha detaylı, ekonomik, güvenli ve kesintisiz bir dijital güce sahip olacak.

Kurumların dijital dönüşüm hizmetleri sunan İSTTELKOM, şimdi de işletmelerde kritik rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking – Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı) ile dijitalleştiriyor.

SD-WAN ile işletmelerin network sistemlerinde yönetim, performans ve güvenlik sorunları çözüme kavuşuyor. Ayrıca yazılım, birçok farklı özelliğiyle ile firmaların değişen iş gereksinimlerine daha hızlı yanıt verilmesine de yardımcı oluyor.

TÜM AĞ ÇÖZÜMLERİ TEK ADRESTE

İSTTELKOM SD-WAN çözümleri, şirketlerin operasyonel maliyetlerini azaltırken, tek bir cihaz üzerinden kaynakların daha iyi yönetilmesi ve katma değerli hizmet sunulmasına imkân sağlıyor. Kesintisiz işlem avantajı sağlayan SD-WAN yazılımı ile: hızlı sistem açılışı, şebeke kontrol, veri taşıma, ağ izleme, raporlama, önceliklendirme, güvenlik, ağ birleştirme ve yüksek bant genişliği sağlanabiliyor. Eskiden saatler ve günlerce süren birçok görev, SD-WAN ile sadece birkaç dakika içinde otomatik olarak tamamlanabiliyor.

“DİJİTALLEŞME ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL ZORUNLULUK”

SD-WAN hizmetinin dijital dönüşüm sürecinde kurumlara önemli hız ve verimlilik sağladığını dile getiren İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin, “ Pandemi süreci ile beraber bulut uygulamalarına geçişler hızlanıyor. Bu nedenle, daha güvenilir ve yüksek performanslı network yapılara ihtiyacı her geçen gün arttırıyor. SD-WAN hizmetinin insan hatasını en aza indiren otomasyonel yapısıyla müşterilerimizin karmaşık bilgi teknolojileri süreçlerini basitleştirerek ve teknolojik alt yapı maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Etkin rekabet için dijitalleşme artık bir seçenek değil zorunluluk'' açıklamasında bulundu.

İLK KURULUM İSPARK'TA BAŞLADI

İSTELKOM, yeni yazılımın kurumlarını İBB bünyesinde başladı. İlk kurulum, İSPARK'ın 60 sahasında başlandı Yapılan çalışmalar ile birlikte İSPARK'ın sahadaki tüm cihazlarının veri alışverişi, tek merkez ve uzaktan kesintisiz yönetilmiş olacak.

SD-WAN'ın Sağladığı Avantajlar

• Tek cihaz üzerinden, çoklu kolay hizmet yönetimi ve kontrol

• Sürekli erişilebilir, esnek, güvenlikli altyapı

• Uçtan uca detaylı görüntüleme ve raporlama

• Maliyet ve zamandan tasarruf, yüksek verimlilik

• Uygulama bazlı trafik mühendisliği, yüksek bant genişliği ve ve kesintisiz iletişim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.