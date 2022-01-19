İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.
Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü.
İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.
Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü.
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.