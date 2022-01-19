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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.

2022-01-19 00:21:03

Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Eşine taciz sanığını adliye çıkışı vurdu

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı vurdu

Kayseri'de İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu.
Bolu'da feci kaza; 24 araç birbirine girdi

Bolu'da feci kaza; 24 araç birbirine girdi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.
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