İstanbul'da kar yağışı başladı

Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.