İstanbul’da iş makinesi su dolu çukura düştü: Operatör hayatını kaybetti

Şafak Sezer yolda mahsur kaldı, yardım istedi

Ünlü oyuncu Şafak Sezer de sosyal medyada İSTOÇ-Mahmutbey gişelerine yakın bir bölgeden bir video paylaşarak '6 saattir arabadayız, hiçbir şey kımıldamıyor' dedi.