İstanbul’da en iyi mangal yapılacak yerler | İstanbul’da piknik yerleri
Yoğun iş hayatından sıyrılarak aileniz ile birlikte piknik yapmak, yaz ayları sona ermeden mangal yakmak istiyorsanız İstanbul’un en iyi mesire yerlerini öğrenmelisiniz. Peki İstanbul’da nerede mangal yakılır? Piknik yapmak için gidilecek en iyi yerler nereler? İşte İstanbul’un en güzel piknik yerleri…
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Gündelik yoğunluktan sıyrılıp kafa dinlemek ve sevdiklerinizle birlikte doğada eğlenmek istiyorsanız İstanbul'un en güzel mesire yerlerine gidebilirsiniz. Nefis ızgara yemek için mangal yakmak istiyorsanız bu alanlara giderek ateşi körükleyebilirsiniz. Ancak
mangal yakmak yasak mı? Mangal yapılacak yerler nereler? Mangal yakmak için nereye gidilir? Piknik yapmak için en güzel alanlar nereler? İşte detaylar… 3
Mangal yakmak yasak mı?
Hava sıcaklıkları nedeniyle ormanlık yerlerde mangal yakmak yasaklanmıştı. Peki
mangal yasağı bitti mi? İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin
5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." 4
En güzel piknik alanları
İstanbul'da mangal yakmak ve doğanın temiz oksijenini solumak için
en iyi mesire yerleri şuralardır:
Esenceli Köyü
Şile'de bulunan Esenceli Köyü; kalabalıktan uzak, yemyeşil ormanlık alanları sayesinde sevdiklerinizle birlikte piknik yapmak, zaman geçirmek ve kafa dinlemek için muhteşem bir yer. Ayrıca gölün yanında mangal yapabilir, hatta gölde balık tutabilirsiniz!
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Aydos Mesire Alanı
Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçelerinin ortasında yer alan Aydos, İstanbul'un en yüksek tepesi olarak bilinen Aydos Tepesi'nden İstanbul'u ayaklarınızın altında hissedeceksiniz. Deniz bisikletine binebileceğiniz Aydos Gölü de mesire yerinin içerisinde bulunuyor. Ormanın içinde yürüyüş yapmak, piknik ve mangal yapmak da mümkün.
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Belgrad Ormanı
Sarıyer ilçesinin sınırları içerisinde olan Belgrad Ormanı,
İstanbul'un en güzel mesire alanlarından biridir. Belgrad Ormanı'nda en çok doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, piknik, mangal gibi aktiviteler yapılıyor. 7
Çilingoz Mesire Yeri
Çatalca'da yer alan Çilingoz, amatör olta balıkçıları için avlama yerleri olan, ormanda trekking imkanı sunan bir yerdir. Mekan kamp yapmaya uygundur. Ayrıca kır lokantası ve büfe bulunuyor.
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Dilburnu Mesire Yeri İstanbul'da en iyi mangal yapılacak yerlerden olan Dilburnu, Büyükada'da yer alıyor. Burada mangal yakabilir, ailenizle piknik yapabilir ve yüzebilirsiniz. 9