İstanbul’da en iyi mangal yapılacak yerler | İstanbul’da piknik yerleri

Gündelik yoğunluktan sıyrılıp kafa dinlemek ve sevdiklerinizle birlikte doğada eğlenmek istiyorsanız İstanbul'un en güzel mesire yerlerine gidebilirsiniz. Nefis ızgara yemek için mangal yakmak istiyorsanız bu alanlara giderek ateşi körükleyebilirsiniz. Ancak mangal yakmak yasak mı? Mangal yapılacak yerler nereler? Mangal yakmak için nereye gidilir? Piknik yapmak için en güzel alanlar nereler? İşte detaylar…