İsrail ve Rusya'dan ulaşımda doğalgaz kullanımı için iş birliği

03.10.2017 13:49:58

İsrailli enerji şirketi Delek Drilling ile Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgazın araçlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlayan teknolojilerde iş birliği için mutabakat anlaşması imzaladı.

Gazprom'un internet sitesindeki açıklamaya göre, iki şirket İsrail'deki kara, deniz ve demiryolu taşıtlarında doğalgazın yakıt olarak kullanılması için ortak çalışma yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Delek Drilling Üst Yöneticisi Yossi Abu, Gazprom'la yapacakları iş birliğinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu anlaşma hem İsrail'deki doğalgaza dayalı ulaştırma sektörüne hem de İsrail genelindeki doğalgaz pazarının gelişmesine katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Ulaştırma sektöründe benzin ve motorine alternatif olarak kullanılmaya başlanan doğalgaz, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve LNG olarak kara ve deniz taşıtlarında da kullanılabiliyor.

Özellikle Avrupa'da LNG ile çalışan TIR ve kamyonların sayılarının artması için çalışmalar yürütülürken daha küçük motorlu araçlarda ise düşük karbon salımı ve azalan maliyetler nedeniyle CNG öne çıkıyor.