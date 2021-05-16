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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

2021-05-16 16:09:41
Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi

Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kişi aracını İsrail polisinin üzerine sürdü. Olayda 7 İsrail polisi yaralanırken aracı süren Filistinli açılan ateşte hayatını kaybetti.
Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı.
İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur

İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur

İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, 'İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komutanları da savaş suçlusudur.' dedi.
Turizme Yeni Soluk Geldi.

Turizme Yeni Soluk Geldi.

Dünyada büyük trend olan bisiklet turizmi Türkiye'de ilk defa Biker Turkey tarafından hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği bisiklet turizmi pandemiden dolayı hareketsiz kalan turizm sektörüne canlılık getirecek. Pandemi kuralllarına uygun olarak sosyal mesafenin sağlanabildiği en ideal tur şeklinin bisiklet turları olduğu görülüyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi bisiklet turizmi paketleri www.bikerturkey.com sitesinde yayınlanmaya başladı.
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