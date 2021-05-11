İsrail’in Ashdod liman şehrine saldırı: 2 ölü

İsrail tarafı Gazze'ye saldırı görüntülerini paylaştı

İsrail tarafının Gaze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan İsrail’in işgal altındaki Filistin’deki Müslümanlara yönelik saldırılarda 3'ü çocuk 9 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Dün akşamdan bugün öğleden sonraya sarkan misillemede İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde de roket isabet eden noktalar görüntülendi. Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen en az 10 roket nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere kentin birçok noktasında da siren sesleri yükseldi. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.