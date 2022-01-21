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3 aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar isimleri nelerdir? 2022 üç aylar takvimi

3 aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar isimleri nelerdir? 2022 üç aylar takvimi yayınlandı. Ramazanı bekleyen Müslümanlar 3 ayların bu yıl hangi ayda olduğunu, hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Diyanetin açıkladığı dini takvime göre 3 aylar tarihi ve 3 aylar isimleri...

1 Saat Önce
2022-01-21 17:44:26
3 aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar isimleri nelerdir? 2022 üç aylar takvimi

3 aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar isimleri nelerdir? 2022 üç aylar takvimi yayınlandı. Ramazanı bekleyen Müslümanlar 3 ayların bu yıl hangi ayda olduğunu, hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Diyanetin açıkladığı dini takvime göre 3 aylar tarihi ve 3 aylar isimleri...

3 aylar ne zaman başlıyor?

2022 yılı üç aylar takvimini Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. Recep ayının ilk günü 2 Şubat Çarşamba gününe ve Regaip Kandili de 3 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

Miraç Kandili de 27 Şubat günü ve Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Üç ayların üçüncüsü Ramazan ise bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

3 aylar isimleri nelerdir?

Üç aylar sırasıyla; Recep Ayı, Şaban Ayı ve Ramazan Ayı olarak idrak edilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan' – ‘Ey Rabbimiz, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' şeklinde dua etmiştir.

Regaip ve Miraç gibi iki önemli hece Recep ayında yer almaktadır. .

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