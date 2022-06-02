İnsan ve İrfan Vakfı ve İnsani Temeyyüz Derneği'nden (Kuveyt) Hızır Gibi Yetişen İyilik: BAĞIŞMATİK

Tarihin hayranlık duyulan uygulamalarından bir tanesi de hiç şüphesiz Sadaka Taşı'dır. Şehrin işlek noktalarında bulunan Sadaka Taşlarına varlıklı kişiler ihtiyaç duyanlar alsın diye sadakalarını bırakır ihtiyaç sahipleri de sorgusuz sualsiz, ihtiyaçları kadar miktarı oradan alırmış. Böylece hem darda kalanın ihtiyacı görülür hem de ne veren kibre kapılır ne de alan mahcubiyet yaşarmış.

İnsan ve İrfan Vakfı, tarihin bu efsane uygulamasını, Kuveytli İnsani Temeyyüz Derneği (Humanitarien Excellence) ile beraber günümüz teknolojik imkanlarıyla birleştirip yeniden hayata geçirdi ve ortaya Sadaka Taşı'nın modern versiyonu Bağışmatik çıktı.

BAĞIŞMATİK NEDİR?

İster zengin ister fakir toplumun her kesiminden insanın başına, çok basit bir dokunuşla giderilebilecek günlük hatta anlık aksilikler gelebilir. Cüzdanını evde unutur, çantasını kaybeder, yolcudur ya da öğrencidir ve o ay bütçe planlamasını doğru yapamamıştır, örnekler çoğalsa da aslında böyle anlık gelişen durumların büyük bir çoğunluğu yine anlık ve çok kolay bir dokunuşla giderilebilir.

Bağışmatik sosyo-ekonomik durumuna bakılmaksızın her ihtiyaç duyanın bürokratik işlemler ve protokollerle uğraşmadan karekodlu TC kimlik kartı, mavi kart veya barkodlu geçici koruma kimlik belgesini okutup, parmak iziyle kimliğini doğrulayarak, sorgusuz sualsiz, hesapsız kitapsız tek seferlik 20 TL alacağı bir sistemdir.

BAĞIŞMATİK'İN AMACI NEDİR?

Hızır gibi yetişmek! Bağışmatik bir yardım projesi olmanın ötesinde, acil/anlık ihtiyaç halinde kişinin o anki acil ihtiyacını, hızlıca karşılamayı hedefleyen bir sistemdir. Çünkü bakıldığında 20 TL ile kira ödenmez, mutfak alışverişi yapılmaz fakat cüzdanını evde unutup veya kaybedip yolda kalmış bir kişiyi evine ulaştırır, aç kalmış bir kişiye bir simit-ayranla dahi olsa karnını doyurma imkanı sunar.

HER İSTEYEN 20 TL'Yİ ÇEKEBİLECEK Mİ?

Evet! Her başvuran kelimenin tam anlamıyla sorgusuz, sualsiz 20 TL'yi Bağışmatik'ten çekebilir.

DAHA FAZLA PARA ÇEKMEK MÜMKÜN MÜ?

Bağışmatik'te günlük limit 20 TL. Yani bir kişi günde en fazla 20 TL çekebilir.

BAĞIŞMATİKTEN PARA NASIL ÇEKİLİR?

İhtiyaç sahibinin Bağışmatik cihazının üzerinde bulunan bölmeye karekodlu TC kimlik kartı, mavi kart veya barkodlu geçici koruma kimlik belgesini okutup, parmak iziyle kimliğini doğrulaması yeterli.

HANGİ SAATLER ARASINDA PARA ÇEKİLEBİLİR?

Bağışmatik'in haznesinde para olduğu sürece 7/24 başvuran kişiler 20 TL alabilir.

BAĞIŞMATİK CİHAZLARI NERELERDE OLACAK?

Bağışmatik'in ilki İnsan ve İrfan Vakfı'nın Kocamustafa Paşa'daki merkez binasının bahçesinde hizmete girecek. İlerleyen günlerde hastaneler, üniversite kampüsleri, metro istasyonları gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu Istanbul'un farklı noktalarında hizmet vermeye başlayacak.

BAĞIŞMATİK KİMİN ESERI?

Bağışmatik İnsan ve İrfan Vakfı ve Kuveytli İnsani Temeyyüz Derneği'nin (Humanitarian Excellence) ortak olarak hayata geçirdikleri bir hayır/bağış projesidir. 2 STK Suriyelileri Suriye'de yaşatmak için geliştirdikleri farklı insani yardım projelerinde de ortak olarak çalışmaktadır.

Teknolojik, hukuki, resmi ve insani süreçleri konunun uzmanı ekiplerce yürütülen ve yaklaşık 2 yıllık özverili bir çalışmanın ardından vatandaşların hizmetine sunulan Bağışmatik'e süreç boyunca Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak da katkılarda bulunmuş, projenin hayata geçebilmesi için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiştir.

TARİHİN EFSANE UYGULAMASININ GÜNCEL VERSİYONU

Bağışmatik; tarihin duyanları hayran bırakan Sadaka Taşı uygulamasının günümüz teknolojisi ve şartlarına uyarlanmış bir versiyonudur. Bilindiği gibi Sadaka Taşı; Osmanlı İmparatorluğu zamanında insanların sadaka için ayırdıkları paraları şehir meydanlarındaki belirlenen taşların oyuklarına bıraktıkları, ihtiyaç sahiplerinin de kimseden izin almadan, sorgusuz sualsiz ihtiyaçları kadar miktarı oradan alabildikleri, ne verenin kibirlendiği ne alanın mahcup olduğu, muhteşem bir uygulamadır.

Bağışmatik'le hem ecdadın bu eşsiz uygulaması yeniden canlandırılmakta hem de yardım/bağış yaparken ataların gözettiği nezakete dikkat çekilerek bir toplumsal farkındalık oluşturulmaktadır.

SORGUSUZ SUALSİZ 20 TL, SUİSTİMAL EDİLMEZ Mİ?

Bağışmatik sadece ihtiyacı olanın o anlık acil ihtiyacını görecek kadar bir rakamı aldığı değil aynı zamanda sorumluluk alma, adaletli olma, başkasının hakkını gözetme, kul hakkı yememe ve hatta diğerini kendine tercih etmek gibi söylemi ağızlardan düşmeyen dini ve ahlaki erdemlerin pratikte bireysel ve toplumsal anlamda hayatımıza geçmesini sağlayacak bir sistemdir.

Evet sistemi suistimal etmek isteyenler çıkacaktır, edecektir de. Ancak suistimalin oranı toplum genelinde bu farkındalığı, bilinci yaşayarak ve yaşatarak hayata geçirmek adına katlanılabilir.

TOPLUMSAL KODLARIM YENİDEN CANLANDIRACAK

Bağışmatik, biz bir zamanlar şöyle büyük bir medeniyettik diyerek hatırlatmanın ötesinde, insanlara kim olduğunu yaşatarak gösteren, öğreten, tattıran, deneyimleten, ‘bugün unuttuk' zannedilse de toplumsal hafızanın derinliklerinde saklı olan kodların yeniden canlandırılmasını sağlayacak bir projedir.

Bu sebeple Bağışmatik insanların yitirdiği kimliğini yeniden bulmasını, yaşamasını sağlamaya yarayacak yegane fikirlerden birisidir.