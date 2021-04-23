DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

İmamoğlu: İlk 23 Nisan kutlamasına katıldığım meydanda, 50 bin kişiye seslendim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Atatürk ve Ben” kitabının 13 yaşındaki yazarı Bilge Çolak’ın Instagram hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. İmamoğlu, Çolak’ın, “Sizin hatırladığınız ilk 23 Nisan nasıldı” sorusuna, “2 sene önce, bir bayram vesilesiyle doğduğum şehre, Trabzon’a gitmiştim. Orada, çok büyük bir kalabalık beni karşıladı. Tam nerede konuşma yaptım biliyor musun Bilge? Trabzon’da ilk katıldığım 23 Nisan töreninde, tören geçidi yaptığımız, yürüyüş yaptığımız yerden, 50 bin kişiye hitap ettim. Benim için inanılmaz bir anıydı” yanıtını verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 20:35:35
İmamoğlu: İlk 23 Nisan kutlamasına katıldığım meydanda, 50 bin kişiye seslendim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan'ın 101 yıldönümü etkinlikleri kapsamında, “Atatürk ve Ben” kitabının 13 yaşındaki yazarı Bilge Çolak ile çevrimiçi buluştu. Çolak'ın, sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olan İmamoğlu, küçük yazar ile 23 Nisan üzerine doyurucu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çolak'ın bugüne özel sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 23 Nisan'ın kendisinde uyandırdığı hisleri ve yeni kuşaklarla ilgili geleceğe dönük umutlarını canlı yayın sırasında dile getirdi. 

“TAM NEREDE KONUŞMA YAPTIM BİLİYOR MUSUN BİLGE?”

Sanal toplantının en ilginç anı ise, Çolak'ın İmamoğlu'na yönelttiği, “Sizin hatırladığınız ilk 23 Nisan nasıldı? Neler hissettiniz ya da nasıl kutlamalar yapıldı” sorusunun ardından yaşandı. İmamoğlu, Çolak'ın sorusuna, şu yanıtı verdi: 

“2 sene önce, bir bayram vesilesiyle doğduğum şehre, Trabzon'a gitmiştim. Orada, bir bayramlaşma derken, çok büyük bir kalabalık beni karşıladı. On binlerce insan… Çok gurur duydum. Tam nerede konuşma yaptım biliyor musun Bilge? Trabzon'da ilk katıldığım 23 Nisan töreninde, tören geçidi yaptığımız, yürüyüş yaptığımız yerden, 50 bin kişiye hitap ettim. Benim için inanılmaz bir anıydı. Çok heyecanlıydım. Okul üniformalarıyla yürüyüş yapmıştık devlet töreninde. Benim için çok heyecan verici bir andı. Atatürk Meydanı dediğimiz bir bölümüydü Trabzon'un. Oradan belediye binasına doğru bir yürüyüş hattımız vardı. O yürüyüşü, heyecandan o anı hatırlamıyorum. Bir de yürüyüş yaparken, en sağ baştaki önüne bakar, diğerleri ona doğru dönüş yapar. Çünkü selamlıyorsun valiyi, belediye başkanını. Öyle bir ortamdaydık. Ve ben, öyle güzel bir ortamda, yıllar önce yürüyüş yapmış bir 23 Nisan çocuğu, bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, bir dönem için bayrama gittiğim Trabzon'da, 50 bin insana hitap ettim. Beni çok duygulandırdı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş