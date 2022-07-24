İmam Konakçı: Hiç mi kıskanmıyorsun lan?!

Günlük hayattaki meselelere ilişkin sosyal medyada yaptığı çıkışlarla tanınan Halil Konakçı, son paylaşımında erkeklere 'hiç mi kıskanmıyorsun lan?' diye seslendi.

‘Türkçe ezan' tartışmaları sırasında yaptığı çıkışla da hatırlanan Ankara Melike Hatun Camii imam-hatibi Halil Konakçı, bu defa kadın-erkek eşitliği tartışmasına dair dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Konakçı, konuyla ilgili konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“Erkekler Eşinin ve Çocuklarının Tüm İşlerinden Mesuldür” başlıklı paylaşılan videoda Konakçı, kadın-erkek eşitliğini öne sürenlere karşı yorum getirdi. Konakçı, kadınların lehine yaptığı yorumda "Helal rızık mükellefiyeti yok kadının' diyerek bunun erkeklerin görevi olduğunu hatırlattı.

"SOKAKLAR KASAP DÜKKANI GİBİ"

Konakçı, konuşmasının devamında ise bazı kadınların kıyafetine ilişkin erkeklere şöyle seslendi:

"Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."