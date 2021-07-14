Hülya Duyar kimdir?

Birçok dizi ve filmde görmeye alıştığımız oyuncu ve aynı zamanda senaryo yazarı, film yapımcısı, iş kadını olan Hülya Duyar’ın hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Hülya Duyar’ın hayat hikayesi..

Usta oyuncu Hülya Duyar 26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Henüz 8 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya taşınan Hülya Duyar, çocukluk ve gençlik döneminin büyük bir bölümünü burada geçirmiştir. 19 yaşındayken 1979 yılında tiyatroda kuaför ve makyaj sanatçısı olarak çalışmaya başlayan ünlü sanatçı Hülya Duyar, 2000 yılından itibaren televizyon karşısına çıkmıştır. Özellikle son dönemlerde oynadığı Eltilerin Savaşı filmi ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile popülaritesi artmıştır.

Hülya Duyar'ın senaryosunu yazdığı film:

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar'ın yapımcısı olduğu filmler:

Zenne (Ortak Yapımcı 2011)

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar'ın rol aldığı diziler:

Doğduğun Ev Kaderindir (Sultan, 2020)

Sevgili Geçmiş (Afet, 2019)

Nefes Nefese (Kıymet Hala, 2018)

Evlat Kokusu (Müzeyyen, 2017)

Karagül (Emine, 2013)

Bizim Yenge (Safiye, 2011)

Gönülçelen (Kadriye, 2010)

Bir Bulut Olsam (Fatma Bulut, 2009)

Hülya Duyar'ın rol aldığı sinema filmleri:

Azizler (2020)

Eltilerin Savaşı (Hülya, 2020)

Konuşan Hayvanlar (2019)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Deliha 2 (Fatma, 2018)

Rüzgar (Ezogelin, 2017)

Kuzu (Lütye, 2014)

Deliha (Fatma, 2014)

Mutluluk (Friseurin, 2012)

Zenne (Müjgan, 2011)

Almanya'ya Hoşgeldiniz (Gülbeyaz, 2011)

Evet, ich will! (Sülbiye, 2009)

Made in Europe (2007)

Janjan (Meryem, 2006)

Süperseks (Hotline patronu, 2004)

Hülya Duyar'ın rol aldığı tv filmleri:

Günlük (Frau Ott, 2002)

Doğduğun Ev Kaderindir'in konusu nedir?

Hülya Duyar'ın da rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden esinlenerek hazırlan bir dizidir. Dizide, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşkları ve bu uğurda verdikleri mücadale anlatılmaktadır. Küçüklüklerinden beri çok zorluklar gören Mehdi ve Zeynep, bu mücadele esnasında tutanacak dal olarak birbirlerini görürler. Aşkları onların bu hayat yolculuğunda sığınacakları tek limanları olur.

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in oyuncu kadrosu ise şöyledir:

Demet Özdemir : Zeynep

İbrahim Çelikkol : Mehdi

Zuhal Gencer : Sakine

Senan Kara : Nermin

Nail Kırmızıgül : Ekrem

Elif Sönmez : Cemile

Hülya Duyar : Sultan

Mehmet Korhan Fırat : Celal

Fatih Koyunoğlu : Nuh

Nurşim Demir : Zeliha

Naz Göktan : Emine

Kazım Sinan Demirer : Bayram

Kayra Zabcı : Yasemin

Helin Kandemir : Kibrit/ Dilara

Emir Talha : Ali

Alp Akar : Remzi

Ali Oğuz Şenol : Tolga

Engin Öztürk : Barış

Hakan Salınmış : Dayı

Eltilerin Savaşı Filminin konusu nedir?

Hülya Duyar'ın da oyuncuları arasında bulunduğu Eltilerin Savaşı filmi Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin birbirleriyle olan çekişmelerini konu edinmektedir. Sürekli bir rekabet içinde bulunan eltiler, her an bu tatlı çekişmelerini devam ettirirler. Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı Eltilerin Savaşı filminin oyuncu kadrosuda oldukça dikkat çekicidir. İşte Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları:

Gupse Özay: Sultan

Merve Dizdar: Gizem

Ferit Aktuğ: Selim

Uraz Kaygılaroğlu: Fatih

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer