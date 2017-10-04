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Hollanda'da İslam Karşıtı protesto

Hollanda'nın Lahey kentinde aşırı sağcı grup İslam karşıtı protesto gerçekleştirdi.

Hollanda'da İslam Karşıtı protesto
05.10.2017 01:01:57

Hollanda'nın Lahey kentinde, aşırı sağcı "Voorpost hareketi" mensubu bir grup, Ahmadiyya Vakfına bağlı El Kıbleteyn Camisi'nin satın aldığı eski kilisenin önünde İslam karşıtı gösteri düzenledi.

Gruptakiler, camiye dönüştürülecek kilisenin önünde "Sokağımızda cihad istemiyoruz" yazan pankart açtı.

"HOLLANDA'DA CAMİ İSTEMİYORUZ"

Voorpost hareketi mensupları, "Hollanda'da İslam'ı ve camileri istemiyoruz. Bir kilisenin Müslümanlara satılmasına anlam veremiyoruz. Biz bu semtte oturanların sesini duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gösteri, camiye çevrilecek kilisede semt sakinleriyle tanışma ve bilgilendirme programı sırasında yapıldı.

Öte yandan, kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı da gözlendi.

"ÖN YARGILARI YIKMALARI GEREK"

Ahmadiyya Vakfı Başkanı Dr. Robbert Muhammed Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen gösteriye anlam veremediklerini belirterek, "Gösteriyi yapanlar bizimle konuşmak yerine gösteri yapmayı seçtiler. Bu tür insanların İslam hakkında ön yargıları var. Bizimle diyaloğa geçerek bu ön yargıları yıkmaları gerekir." dedi.

Emin, bilgilendirme programına katılanların olumlu fikirlerle ayrıldığını da kaydetti.

Gösterinin iğrenç olduğunu ve bunu organize edenlerin bu semtte bile yaşamadıklarını dile getiren Agnes isimli bir semt sakini de "Ben eski kilisenin cami olmasına karşı değilim. Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir. Semt sakinlerinin ikiye bölünmesi üzücü." diye konuştu.


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