Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Teknolojik altyapıya ve deneyimli personele sahip 401. Test Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek uçaklar ile yerli ve milli üretim silah sistemlerini, testlerini yaparak semalarda göreve hazırlıyor.

Türkiye, dünyada birkaç ülkenin sahip olabildiği uçuş test faaliyetlerini, kendi yerli ve mili imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 401. Test Filo Komutanlığıyla, milli savunma sanayi firmalarınca geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek silah sistemlerini F4E 2020 ve F16 savaş uçaklarıyla test ediyor.

401. Test Filo tarafından testleri yapılan yerli savunma sanayi ürünlerinin aynı zamanda gelişim sürecine de katkı sunuluyor.