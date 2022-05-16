DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Marketlerden alınan kurban caiz mi? Zincir marketlerden kurban hissesi almak geçerli mi? (A-101, ŞOK, BİM, Migros)
2. Abdülhamid'in Lübnan'a hediye ettiği okulun hazin hikayesi
İsveç'ten NATO kararı
İstanbul kurban pazarları nerede? İstanbul'da kurban hangi ilçelerde satılıyor? İstanbul kurban kesim ve satış yerleri neresi?
Beyin uyku sırasında olumlu duyguları daha güçlü depoluyor
2022 küçük baş kurban fiyatı ne kadar? Koç, Koyun kurban fiyatı kaç TL? 2022 kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş-Dana fiyatı kaç TL?
Bulgaristan'da kesilmek istenen bacağı, Türkiye'de kurtarıldı
Doğal gaz dağıtımına yeni yatırım
Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları artacak mı? 1 kilo çay ne kadar oldu? Çaykur siyah kuru çay zamlandı mı?
Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de
Gönül Dağı 63. bölüm izle youtube | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça full HD izle (63.bölüm)
Bakan Nebati: Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik
Burak Elmas başkanlığa aday olmayacak
Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Fransız mahkemesinden flaş karar! Kapatılan caminin 'derhal' açılmasını kararlaştırdı

''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

2022-05-16 18:05:19

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

''Hanım Sultanlar'' sergisi Türkevi'nde New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ''Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz.'' dedi.

Osmanlıda padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, ''Hanım Sultanlar sergimizdeki eserlerin her biri bir taraftan bilimsel, diğer taraftan sanatsal ve estetik iş birliğinin sonucudur.'' diye konuştu.

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin ise o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını söyleyen Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye'de de dünyada da örneğinin bulunmadığını ifade etti.

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.
Arslantepe Höyüğü'nden çıkan 5 bin yıllık küp mezar Malatya Müzesinde sergileniyor

Arslantepe Höyüğü'nden çıkan 5 bin yıllık küp mezar Malatya Müzesinde sergileniyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan, içerisinde bebek iskeletinin bulunduğu 5 bin yıllık küp mezar görücüye çıktı.
Doğada yetişen kekik Mardinli kadınlara gelir oldu

Doğada yetişen kekik Mardinli kadınlara gelir oldu

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kırlarda yetişen ve kırsal mahallelerdeki kadınlar tarafından toplanan kekik, kooperatif aracılığıyla satılıyor.
Otoyol kavşağındaki ilk ve tek botanik bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Otoyol kavşağındaki ilk ve tek botanik bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, yorucu kent yaşamına mola vermek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş