Hafter ordusunun geçit töreninde askeri uçak işte böyle düştü
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ait bir MiG-21 geçit töreni sırasında Bingazi bölgesinde düştü. Pilot, Tuğgeneral Jamal Bin Amer öldü.
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ait bir MiG-21 geçit töreni sırasında Bingazi bölgesinde düştü. Pilot, Tuğgeneral Jamal Bin Amer öldü.
Yeni Zırhlı Muharebe Aracı testi başarılı geçti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, 'Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak.' değerlendirmesinde bulundu.
Uyanış Büyük Selçuklu'dan görülmemiş çıkış: 18 dakika sürecek!
TRT1'in reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, iddialı bir sezon finali yapacak. 18 dakika sürecek olan savaş sahnesi Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yarın akşam ses getirecek sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı “ilk”lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.