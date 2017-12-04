Hac ve umre acenteleri ödül töreninde buluştu

05.12.2017 00:01:51

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Türkiye ve Suudi Arabistan'ın en büyük Hac ve Umre hizmeti veren kuruluşlarından Dar Al-Eiman Firması sektörde faaliyet yürüten Hac ve Umre acenteleri ile Grand Hyatt Taksim Otel'deki ödül töreninde bir araya geldi. Sektörde başarı gösteren firmaların ödüllendirildiği tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tören öncesi katılımcılara hitaben konuşan Dar Al-Eiman Yönetim Kurulu Başkanı Usame Filali, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek, Türkiye'den her yıl çok sayıda Hacı adayı ve umrecinin, kutsal topraklara akın ettiğini belirtti.Filali, Türk hacı adaylarını ve umrecileri Allah'ın misafirleri olarak gördüklerini ve ona göre hareket ettiklerini söyledi.Ödül töreninin ardından bazı sektör temsilcileri ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Dar Al-Eiman Türkiye Temsilcisi Muhammed Faruk Durmuş, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.Suudi Arabistan devletinin hac ve umre sektörüne gösterdiği önemin ön sıralarda geldiğini dile getiren Durmuş, 2030 vizyonu çerçevesinde Mekke ve Medine'yi yeniden inşa etme projesi olduğunun altını çizdi. Durmuş, bu projelerin amacının, daha çok hacıya ve umreciye, daha iyi hizmeti daha iyi şartlarda verebilmek olduğunu söyledi.Mekke'deki Harem-i Şerif bölgesinin genişletilme projesinin 1. etabının tamamlandığını aktaran Durmuş, bölgede devam eden projelerin uzun yıllar devam edecek mega projeler olduğunu ve sonuçlandığı zaman Mekke ve Medine'nin dünyanın en yaşanılır şehirlerinin arasında olmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.