Yunanistan’da Türk karşıtlığı histeriye dönüştü
29 Ekim kutlamasından Türkiye-Libya ilişkilerine ve Türk kamikaze dronuna kadar pek çok gelişme Atina’da yankılanıyor.
2022-10-28 15:28:33
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Yunanistan'daki Türkiye korkusu histeri boyutuna ulaştı. Yunanistan'daki Türk toprağı Gümülcine'deki 29 Ekim kutlamalarını iptal ettiren Yunanlar, Türkiye'deki gelişmeleri adım adım takip ediyor.
Son 24 saatte Yunanistan'dan gelen haberler:
GÜMÜLCİNE'DE 29 EKİM KUTLAMASI TEHDİDİ
- Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, kentte 29 Ekim Resepsiyonu'nun düzenleneceği otelin yetkililerinin tehdit edilmesi üzerine, resepsiyon adresinin değiştirildiğini duyurdu. Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için bir otel ayarlanarak resepsiyon davetiyeleri dağıtıldı. Söz konusu otelin yetkilileri, dün Başkonsolosluğa gelerek çalışanlar da dahil, tehdit telefonları aldıklarını, bu nedenle güvenlik sorunu yaşanabileceğini belirtti. Otel yetkilileri aynı gün "teknik sebeplerden" dolayı oteli, 28 Ekim'de tahsis edemeyeceklerini Başkonsolosluğa yazılı bildirdi. Başkonsolosluk, bu çerçevede Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun tarih, yer ve saatinin değiştirilmesi gereğinin ortaya çıktığını; resepsiyonun 29 Ekim'de 13.00-15.00 saatlerinde Başkonsolosluğun bahçesinde düzenleneceğini açıkladı.
YUNANİSTAN'IN LİBYA KORKUSU
- Yunanistan'da, her geçen gün gelişen Türkiye-Libya endişesi artıyor. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti, Libya'da Abdülhamid Dibeybe hükümetinin, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarını netleştirmek için Birleşmiş Milletler'de atacağı muhtemel adımlar sonrası oluşacak durumla nasıl mücadele edeceğini şimdiden düşünmeye başladı.Yunanistan'da, her geçen gün gelişen Türkiye-Libya endişesi artıyor. Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre; Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ardından hidrokarbon alanında da mutabakat muhtırası imzalanması Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirmişti. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti, Libya'da Abdülhamid Dibeybe hükümetinin, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarını netleştirmek için Birleşmiş Milletler'de atacağı muhtemel adımlar sonrası oluşacak durumla nasıl mücadele edeceğini şimdiden düşünmeye başladı. Böyle bir olası adımın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Girit'in güneyinde faaliyete başlamasının kendileri için en kötü senaryo olduğuna değinen Yunan gazete, Libya lideri Dibeybe'nin İstanbul'daki SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı'nı gezdiğini belirtti. Yunan medyası, Ankara'nın güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Tripoli hükümetine silah sistemleri satmaya hazırlandığına dikkati çekti.
ATİNA'DA ALPAGUT ENDİŞESİ
- Saha EXPO'da tanıtılan Türk kamikaze dronu Alpagut, daha önce Bayraktar'ı da geniş bir biçimde inceleyen Yunan basınında geniş yer buldu. İnsansız hava araçlarının (İHA) önemine dikkat çekilen bir Yunan gazetelerinin haberinde dün İstanbul'da düzenlenen fuarda Alpagut'un tanıtıldığından bahsedildi. Haberde Alpagut için "Türkler, uzun süre havada tek başına dolaştıktan sonra düşmanı vurabilecek insansız hava aracının kendi versiyonunu görücüye çıkardı" sözlerine yer verildi. Alpagut'un ayrıntılı bir analizine yer verilerek drone'un bin 500 metreye kadar alçak irtifada uçabileceğinden ve uygun bir hedef bulana kadar havada durabileceğinden bahsedildi. Gazete "Bu araç, Türklerin drone'lardaki ne kadar geliştiğini gösteriyor" sözlerine yer verdi. Alpagut'un üretiminde yapay zeka teknolojisinden de yaralanıldığından bahsedilen haberde, "Türkler, drone'lar ve buna uygun olarak siyah sanayiinde önemli bir güç haline gelmeye başladı" sözlerine yer verildi.
TÜRK SINIRINA TANK KONUŞLANDIRILIYOR
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'dan gönderilen Marder tipi zırhlı araçların Türkiye sınırına konuşlandırılacağını duyurdu. Söz konusu araçların hafta sonunda Meriç Nehri'nin batısına nakledilmeleri bekleniyor. Başkent Atina'da Alman mevkidaşı Olaf Scholz'u ağırlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kısa bir süre önce Almanya'dan ülkesine gönderilen Marder tipi zırhlı muharebe araçlarının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını açıkladı. Scholz ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mitsotakis, "Silahlı kuvvetlerimiz, onların (zırhlı araçlar) en fazla orada işe yarayacağı görüşünde" diyerek, Meriç Nehri hattındaki Türkiye sınırına işaret etti.
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