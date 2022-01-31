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TIMETURK / GÜNDEM / Yolcu minibüsünde cinayet

Yolcu minibüsünde cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde, Mehmet Elibol (63), şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde husumetlisi A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-01-31 18:35:22
Yolcu minibüsünde cinayet

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile aralarında husumet bulunan A.Ş. tartıştı.

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Minibüsteki tartışmanın uzamasıyla, iddiaya göre, A.Ş. yanındaki bıçakla Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, A.Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüs şoförü Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Elibol'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Polis, olayın ardından kaçan A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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