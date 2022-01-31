Yolcu minibüsünde cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde, Mehmet Elibol (63), şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde husumetlisi A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.