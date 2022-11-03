Yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine kaç TL zam geldi? 4 Kasım benzin ve motorin fiyatları

Yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine kaç TL zam geldi? Sektör temsilcilerinden edilen bilgiye göre benzini cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve otogaza zam bekleniyor. Peki ama motorin fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 4 Kasım benzin ve motorin fiyatları.

Yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine kaç TL zam geldi? Sektör temsilcilerinden edilen bilgiye göre benzini cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve otogaza zam bekleniyor. Peki ama motorin fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 4 Kasım benzin ve motorin fiyatları.

Yeni benzin fiyatları ne kadar oldu?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubuna 1 lira 31 kuruş otogaz grubuna ise 49 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim olacak mı?

İstikrarla beklenen indirimler bir türlü akaryakıt fiyatlarına yansımıyor. En son motorine zam yapılmıştı bu sefer ise benzin fiyatlarına yapılan zamla benzin motoruna yaklaşmış oldu.

4 Kasım benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatları; İstanbul'da 22,68 TL'ye, Ankara'da 22,83 TL'ye, İzmir'de de 22 lira 85 TL'ye yükselecek.

Otogaz fiyatları şehir ve markalara göre değişiklik gösteriyor. Bu ciddi farka göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 10 lira 73 TL'ye yükselmiş olacak.

Benzine kaç TL zam geldi?

Yapılan zam sonrasında benzin fiyatları 22 lira ile 24 TL arasında değişir oldu. Ülkenin her bölgesinde fiyatlar değişkenlik göstermektedir.

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