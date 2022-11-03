Benzine ne kadar zam geldi? 2022 Kasım benzin ve motorin son zamdan sonra ne kadar oldu? Yeni akaryakıt fiyatları

Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatlarına zam gelecek. Düşüşe geçmesi beklenen akaryakıt fiyatları maalesef düşmüyor. Sevindiren tek haber; motorin fiyatlarında değişiklik olmayacağı oldu. Peki 2022 Kasım benzin ve motorin son zamdan sonra ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları.

Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatlarına zam gelecek. Düşüşe geçmesi beklenen akaryakıt fiyatları maalesef düşmüyor. Sevindiren tek haber; motorin fiyatlarında değişiklik olmayacağı oldu. Peki 2022 Kasım benzin ve motorin son zamdan sonra ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları.

Benzine ne kadar zam geldi?

Brent petrol fiyatlarının artışı nedeniyle bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, benzinin litresine 1 lira 31 kuruş zam gelecek.

Otogaza ne kadar zam geldi?

Benzinin yanında otogaza da zam geleceği öğrenildi. Aynı saatlerde otogaz fiyatı da 49 kuruş zamlanacak.

Motorine ne kadar zam geldi?

Benzin ve otogaz fiyatlarını zamlanmasına rağmen motorin fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Yeni akaryakıt fiyatları güncellenmiş oldu. Benzin fiyatları motorin fiyatlarına yaklaştı fakat Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları zamlanmamasına rağmen 26 lirayı aştı.

Benzin fiyatları

Yapılacak olan zammın ardından benzinin litre fiyatı;

İstanbul'da 22,68 TL'ye

Ankara'da 22,83 TL'ye

İzmir'de de 22 lira 85 TL'ye yükselecek.

Otogaz fiyatları

Otogaz fiyatları şehirleri ve markalara göre değişiklik göstermiş olsa da İstanbul Avrupa Yakası'nda 10 lira 73 TL'ye yükselmiş olacağı belirtildi.

Motorin fiyatları

Motorin fiyatlarında son dönemde fiyat artışı yaşanmayacak. Buna göre;