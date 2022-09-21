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Yangın söndürme helikopteri düştü!

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopterinin düştüğü bildirildi

4 Saat Önce
2022-09-21 16:40:59
Yangın söndürme helikopteri düştü!

Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

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Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

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Helikopterin yakıt ikmali için Çardak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğü iddia ediliyor.

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Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopterinin yakıt ikmali için Çardak havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

DHA, NTV, AA

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