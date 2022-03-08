Valilik'ten 8 Mart kararı: Taksim metro istasyonu kapatılacak

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının 8 Mart Salı günü 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.