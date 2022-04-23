Umre fiyatları ne kadar oldu 2022?

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Hac ve Umre ziyaretleri Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın müjdeli haberi ile milyonlarca insanı heyecanlandırdı. Umre seferlerinin ne zaman başlayacağı ve ne kadar olacağını birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Umre ziyareti kaç TL oldu?

Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Bu yıl binlerce kişi hac ve umre ibadetini yerine getirebilecek. Türkiye'de salgın öncesi 2019'da 400 binden fazla kişi umreye gitmişti. İki yıllık bekleyişin ardından bu yıl talebin daha da artması beklenirken bu yıl ki ücretlerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin detayı…

Umre ziyareti kaç TL ve ne zaman başlayacak 2022?

Umre için ücret tarifeleri 7, 14, 21 ve 28 günlük paketlerle belirleniyor. Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine Suudi Arabistan Riyali SAR ile yapılmasına karar veren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni açıklayacağı 2022 Umre fiyatları yüzde 150 zamlandı.

Umre işlemleri için 2022 yılında da SAR üzerinden tarifelendiren başkanlık, TL, SAR karşısında da değer kaybedince rekor zam yaptı.

Diyanet, “Şevval ayı (Ramazan ayının peşinden gelen ay) umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi. 2019 yılında 7 bin 500 TL olan en düşük umre ücreti, 2022 yılında 18 bin 620 TL (4 bin 750 SAR) oldu.

22 Nisan'da 1 TL karşısında 3,93 TL'den işlem gören 1 SAR'ın umre fiyatlarına etkisi Diyanet'in umre tarifelerine de yansıdı. En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL'ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL'ye çıktı. Diyanet, çocuk umresi için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Şevval ayı umre turlarının” 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

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