Ukraynalı dernek başkanından Ruslara tehdit: 'Antalya bizim'

Türkiye'de yaşayan Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Rus turistleri tehdit ederek 'Bizim Antalyamıza gelirseniz sizi boğarız.' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki NATO yığınağına ve neonazi saldırganlığına karşı başlattığı operasyon sonrasında birçok ülke kapılarını Rusya'ya kapatmıştı.

Turizm gelirinin büyük bir bölümünü Rus turistlerden karşılayan Türkiye açısından ise Rusya'yla kurulacak olan sıcak ilişkiler önemli bir fırsat sunuyordu.

Türk iş adamları ve otelciler, tüm dünyanın yasak koyduğu Rus turistlerin Türkiye'yi tercih etmeleri için Türkiye hükümetine Rusya'yla ilişkileri geliştirme çağrısı yapmıştı.

Ukraynalı dernek başkanından saldırgan ifadeler

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu bir dönemde Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek için saldırgan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de yaşayan Mercan, Ruslara yönelik "Bizim Antalyamıza gelirseniz sizi boğarız." söyleminde bulundu.

Türkiye'de yaşayan Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Rus turistleri tehdit ediyor ve "bizim Antalyamıza gelirseniz sizi denizde boğarız" diyor.

“Türk turizmciler bu konuda ne düşünüyor acaba?”

Mercan'ın bu saldırgan paylaşımını Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek duyurdu. Perinçek, paylaşım hakkında, “Türkiye'de yaşayan Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Rus turistleri tehdit ediyor ve "bizim Antalyamıza gelirseniz sizi denizde boğarız" diyor. Türk turizmciler bu konuda ne düşünüyor acaba?” ifadelerini kullandı.

Aydınlık .