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Ukrayna hangi devletler arasında bölüşülecek? Dmitry Medvedev Ukrayna için ne dedi?

Ukrayna hangi devletler arasında bölüşülecek? Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 5 aydır devam ediyor. Savaşın gidişatı için Rus siyasetçiler her geçen gün yeni bir söylem ortaya koyuyor. Şimdilerde ise Ukrayna'nın 4 devlet arasında bölüşülmesi gerektiği gündeme geldi. Peki bu olay nasıl ortaya atıldı? Dmitry Medvedev Ukrayna için ne dedi? İşte detaylar...

58 Dakika Önce
2022-07-28 15:50:15
Ukrayna hangi devletler arasında bölüşülecek? Dmitry Medvedev Ukrayna için ne dedi?

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 5 aydır devam ediyor. Savaşın gidişatı için Rus siyasetçiler her geçen gün yeni bir söylem ortaya koyuyor. Şimdilerde ise Ukrayna'nın 4 devlet arasında bölüşülmesi gerektiği gündeme geldi. Peki bu olay nasıl ortaya atıldı? Dmitry Medvedev Ukrayna için ne dedi? İşte detaylar...

Ukrayna hangi devletler arasında bölüşülecek?

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in paylaştığı harita gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşülmesi gerektiğini savundu. Medvedev Batılı analistlerin böyle bir gelecek planladığının altını çizdi.

Dmitry Medvedev Ukrayna için ne dedi?

Medvedev, "Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı." diyerek haritayı paylaştı.

medvedev

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