Uçakta maske zorunluluğu var mı? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?
Uçakta maske zorunluluğu var mı? Bakan Koca'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılmasının ardından en sık araştırılan konu, uçaklarda maske kullanım zorunluluğu oldu. Yine toplu şekilde seyahat edilen uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...
2022-05-30 14:10:18
Bakan Koca'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılmasının ardından en sık araştırılan konu, uçaklarda maske kullanım zorunluluğu oldu. Yine toplu şekilde seyahat edilen uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...
Uçakta maske zorunluluğu var mı?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vaka sayılarının düşmesinin ardından toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi;
"Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" açıklamasıyla uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?
Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte uçaklarda da maske zorunluluğu kaldırılmış oldu.
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