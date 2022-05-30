Uçakta maske zorunluluğu var mı? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Uçakta maske zorunluluğu var mı? Bakan Koca'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılmasının ardından en sık araştırılan konu, uçaklarda maske kullanım zorunluluğu oldu. Yine toplu şekilde seyahat edilen uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...