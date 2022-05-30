DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,3864 ₺

EURO

17,6573 ₺

ALTIN

977,23 ₺

BİST

2.522,68 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Uçakta maske zorunluluğu var mı? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Uçakta maske zorunluluğu var mı? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Uçakta maske zorunluluğu var mı? Bakan Koca'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılmasının ardından en sık araştırılan konu, uçaklarda maske kullanım zorunluluğu oldu. Yine toplu şekilde seyahat edilen uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

28 Dakika Önce
2022-05-30 14:10:18
Uçakta maske zorunluluğu var mı? Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Bakan Koca'nın açıklamasıyla toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılmasının ardından en sık araştırılan konu, uçaklarda maske kullanım zorunluluğu oldu. Yine toplu şekilde seyahat edilen uçaklarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

Uçakta maske zorunluluğu var mı?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vaka sayılarının düşmesinin ardından toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi;

"Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" açıklamasıyla uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte uçaklarda da maske zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske zorunlu mu? Uçakta maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
İLİŞKİLİ HABERToplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske zorunlu mu? Uçakta maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş