Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske zorunlu mu? Uçakta maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Otobüs, minibüs, tramvay, marmaray, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu 2 yıldır devam ediyordu. Bakan Koca müjdeli haberi verdi. Peki ama tüm toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Marmaray ve metrobüste maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske zorunlu mu? İşte detaylar...

Otobüs, minibüs, tramvay, marmaray, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu 2 yıldır devam ediyordu. Bakan Koca müjdeli haberi verdi. Peki ama tüm toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Marmaray ve metrobüste maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçakta maske zorunlu mu? İşte detaylar...

Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vaka sayılarının düşürülmesinin ardından toplu taşıma araçlarında da maske kullanımının serbest olacağının müjdesini veerdi.

Sağlık Bakanı maske zorunluluğu açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjdeli haberi; "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." sözleriyle duyurdu.

Uçakta maske zorunlu mu?

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" açıklamasıyla uçaklarda da maske kullanımının zorunluluğunun kaldırıldığının sinyallerini verdi. .