Türkiye, Suriyelileri zorla mı geri gönderiyor? Göç İdaresi’nden açıklama

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye’yi Suriyelileri zorla geri göndermekle suçladığı raporuna Türkiye’den tepki geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'nin şu anda zorla geri göndermeme ilkesinin uygulandığı ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, geri dönen Suriyelilerin bunu gönüllü olarak yaptığını kaydetti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch -HRW), Türkiye'deki Suriyelilerin zorla gönderildiğine dair yayınladığı rapora Türkiye'den yalanlama geldi. Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir göç politikası izlendiği belirtilerek HRW'nin raporunun gerçeklerden uzak olduğu belirtildi.

RAPORDA TÜRKİYE SUÇLANMIŞTI

HRW, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ilişkin hazırladığı raporu yayımladı. Rapor için İnsan Hakları İzleme Örgütü, Şubat ve Ağustos ayları arasında Türkiye'de geçici koruma sahibi 37 Suriyeli erkek ve 2 Suriyeli erkek çocukla telefonla veya yüz yüze görüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca bu süre zarfında Kuzey Suriye'ye sınır dışı edilenlerin yakınları olan 7 Suriyeli mülteci erkek ve bir mülteci kadınla görüştü.

Buna göre, yüzlerce Suriyeli erkek çocuk ve yetişkin keyfi olarak sınır dışı edildi. Rapordaki bulgular şu şekilde aktarıldı: “Görüşülen kişilerden 37'si Türkiye makamları tarafından Kuzey Suriye'ye sınır dışı edilmişlerdi. Görüşülenlerin tümü, onlarca hatta yüzlerce kişiyle birlikte sınır dışı edildiklerini ifade ettiler. Tümü, geri gönderme merkezlerinde ya da Suriye sınırında formlar imzalamaya zorlandıklarını söylediler. Yetkililerin formları okumalarına izin vermediklerini ve formların içeriğini açıklamadıklarını, ancak formların iddiaya göre gönüllü olarak geri gönderilmeyi kabul etmeleriyle ilgili olduğunu anladıklarını söylediler. Bazıları, yetkililerin formun Arapça yazılmış bir kısmını elleriyle kapattıklarını söyledi. Görüşülenlerin çoğu, geri gönderme merkezlerindeki yetkililerin diğer Suriyelileri de aynı işleme tabi tuttuklarını gördüklerini ilettiler. Birçoğu, Türk yetkililerin başlangıçta imzalamayı reddedenleri dövdüğünü gördüklerini, bu nedenle imzalamaktan başka çareleri olmadığını düşündüklerini iletti. Adana'daki bir geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutulan iki erkek, bir form imzalayarak Suriye'ye geri dönme ya da bir yıl idari gözetimde kalma seçeneklerinin kendilerine sunulduğunu ifade etti. İkisi de bir yıl alıkoyulma düşüncesine dayanamadıkları ve ailelerine destek olmaları gerektiği için merkezden ayrılmayı tercih ettiler."

GÖÇ İDARESİ: TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKLA ÇALIŞIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen Göç İdaresi Başkanlığı açıklamasında Türkiye'nin göç konusunda izlediği politikaların dünyadan büyük beğeni ve takdir topladığı ifade edildi. Türkçe olarak yayımlanmayan açıklama, TRT Arabi kanalında yayımlandı.

Türkiye'nin Suriye'deki savaş sebebiyle 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada “Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaparak mültecileri korumak için dünya çapında bilinen muazzam çabalar göstermiştir” denildi. Açıklamada “Türkiye mültecilerle uluslararası hukuka ve ulusal mevzuata uygun olarak ilgilenmekte ve bu bağlamda yabancıyı yalnızca menşe ülkesine veya güvenli üçüncü bir ülkeye nakledilmektedir” denildi. Başkanlık, Suriye'nin şu anda zorla geri göndermeme ilkesinin uygulandığı ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, geri dönen Suriyelilerin bunu gönüllü olarak yaptığını kaydetti.