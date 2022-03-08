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TIMETURK / GÜNDEM / Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.

43 Dakika Önce
2022-03-08 22:29:16
Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Rusya ile süren savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi Dışişleri Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

İnsani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Siret Sınır Kapısı'na giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince, Türk vatandaşlarını taşıyan otobüslere gıda malzemesi sağlandı.

Daha sonra otobüsler, İstanbul'a doğru hareket etti. Otobüste bulunan vatandaşlar, devletin tahliye sürecinde gereken desteği sağladığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bini geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev şehirlerinden 699 Türk vatandaşının daha yola çıktığını belirtti.

Çavuşoğlu, tahliyelere ilişkin paylaştığı grafikte 258 kişinin trenle Herson, Kiev, Zaporijya ve Çaplinka'dan 441 kişinin de otobüs ve minibüslerle Sumi, Odessa, Lviv, Herson, Zaporijya ve Çaplinka'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Bugün 115 kişiye sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 572 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün tahliye edilen 699 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 13 bin 120'ye ulaştığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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