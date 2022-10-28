Türk Tabipleri Birliği, soluğu AB Büyükelçiliği’nde aldı!
Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı'nın TSK’ya attığı iftira nedeniyle tutuklanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği’ne gitti.
2022-10-28 16:01:37
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ‘'TSK'nın kimyasal silah kullandığı'' yönündeki iddiaları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Hülya Yıldırım katıldı.
TTB'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltı sürecinin aktarıldığı görüşmede TTB'yi ve meslek örgütlerini hedef alan düzenleme hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. .
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