Tarihi gün! Devrim ve TOGG yan yana

TOGG, Devrim otomobili ve TOGG'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

TOGG'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin yapılan paylaşımda "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Devrim otomobili ile TOGG'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

TOGG'UN RENKLERİ

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

TOGG, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.