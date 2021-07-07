Tarihi gazete nüshalarını kimler, neden kesiyor

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Akgül, Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarını kesen kişilerin psikolojik ya da sosyal davranış bozukluğu olabileceğini belirterek, bu tür davranış sergileyenlerin psikolojik destek almalarını önerdi.

Osmanlı'dan günümüze birçok gazete nüshasının yer aldığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği bazı basın ve yayın organlarında yer aldı.

Kişilerin tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarını kesmelerindeki davranışın nedenine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ruh Sağlığı Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, bu tür zarar verme eğilimlerinin altında birçok neden olabileceğini söyledi.

Akgül, yaşamda aynı uyumu tutturamayanların rastgele iz bırakırken bunun bazen kötü zarar verme şeklinde olabileceğini dile getirerek, "İnsan böyle bir şey yapar mı? Bu davranış bir var oluşun ifade biçimi. Bu şekilde iz bırakmaya çalışıyor." dedi.

Bu davranışın tek bir sebebe bağlanamayacağını belirten Akgül, şöyle devam etti:

"Psikiyatrik, sosyal davranış bozukluğu olabilir. O an bir şeye öfkelenmiştir ya da oradaki bir haber geçmişte yaşadığı bir travmayı tetiklemiş olabilir. Onlarca sebepten biri ya da bir kaçı denk gelmiş olabilir. Mesela, trafik kazasında ailesini kaybettiyse, gazetede de böyle bir haber gördüyse acısını tetiklemiş olabilir. Bu onu yapmasını tasvip etmez. Sosyal davranış bozukluğu, vandalizm, psikiyatrik bir bozukluk olabilir. Bundan zevk alıyor olabilir, bir başkasına göstermek için kesmiş olabilir. İnsanlar cansız varlıklara zarar veriyorlar, arabaları çiziyorlar, gazeteleri yırtıyorlar, hayvanlara ve çiçeklere zarar veriyorlar. İnsan hem iyi potansiyeli hem de kötü potansiyeli yüksek olan varlıklardan. Var olduğu şeyi keşfedemezse içindeki boşluğu doldurmak için anlamsız uğraşılarla zarar verici davranışlar gösterebiliyor."

"İnsan zarar verme eğilimi gösterebilir"

Ömer Akgül, zaman zaman birçok insanın çevresindekilere yaklaşımının değişeceğini ve zarar verme eğilimi gösterebileceğini vurguladı.

İnsanın aklından kötü niyetli şeyler geçebileceğini belirten Akgül, "Ama biz bunu eyleme çevirmiyoruz. Sık sık böyle davranışlar sergileme eylemini gösterenler, düşünceleriyle başa çıkamadıklarında lütfen destek alsınlar. Çünkü bu zarar vermenin sonu yok. En sonunda dönüp kendisini buluyor. Kurumlar, hastanelerde psikologlar, psikiyatristlerden destek alsınlar. Kendilerini daha iyi hissedecekler. Onların iyi hissetmeleri için yapabileceği daha güzel şeyler var. Bu tür davranışlar göstererek kendilerini iyi hissetmeleri gerekmiyor. Bu tür kişiler Ruh Sağlığı Derneğine gelsinler, destek olalım." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.