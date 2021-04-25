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Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan “İstanbul Sözleşmesi” açıklaması

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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25.04.2021 13:40:44
Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan “İstanbul Sözleşmesi” açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun'un sorularını yanıtladı.

‘İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Bu kararı bekliyor muydunuz? Bundan sonra kadın hakları konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz' sorusu üzerine Bayraktar şu cevabı verdi:

“İstanbul Sözleşmesi de dahil, aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin mevzuatın tamamı önemli birer enstrüman. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi nihayetinde bir çerçeve sözleşmeydi. O sözleşmedeki şiddetle mücadele perspektifini gözeten ve daha önemlisi kendi toplumsal tecrübemizden faydalanarak oluşturduğumuz bir iç hukuk var. İç hukukumuzdaki ilgili yasa ve tüm düzenlemelerle birlikte, kadına karşı şiddetle mücadelenin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyoruz. Bizim de çalışmalarımız bu minvalde devam edecektir.

Fakat şu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor; İstanbul Sözleşmesi'nin feshini sanki kadına şiddetle mücadeleyi düzenleyen 6284 sayılı Kanun da iptal edilmiş gibi anlayan, böyle düşünmeye yatkın bir kesim var. Özellikle sahada şiddetle mücadelenin uygulayıcılarında böyle bir algının görülmesi çok tehlikeli sonuçlar doğurur. 6284 sayılı Kanun'un uygulamasında hiçbir aksaklık olmaması için kamu görevlileri ve STK'lar özel bir duyarlılık göstermeliler. Biz de bu noktada elimizden geleni yapacağız.

‘KADIN HAKLARI İÇİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÖNCE DE MÜCADELE VERİLİYORDU'

Kadın hakları ise tabii daha kapsamlı bir konu. Kadın haklarının tesisi için İstanbul Sözleşmesi'nden önce de mücadele veriliyordu, sonrasında da belki daha güçlü bir şekilde verilmeye devam edilecek. Bu noktada, kadın hakları tartışmasının sağlıklı bir zemine çekilmesi için çaba göstereceğiz. Ne baskıcı ve kısıtlayıcı önyargıların ne de LGBT lobisinin uluslararası ölçekteki propagandasının, kadın hakları mücadelesine zarar vermesine razı olabiliriz. Kadın hakkı denince bunun sadece Batılı ve seküler bir tanımlaması olmadığını; temelde büyük bir ortak payda olmakla birlikte, her kesimin, her toplumun bu hakları kendi inancı ve toplumsal gerçekliklerine göre tanımladığını göstermek mühim.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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