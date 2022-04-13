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TIMETURK / GÜNDEM / Soylu'dan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklama

Soylu'dan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı'nda iftar programında açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-13 21:36:52
Soylu'dan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklama

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa'da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir."

"Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangi bir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir." .

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