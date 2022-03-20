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TIMETURK / GÜNDEM / Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması

Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-20 22:42:16
Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

kuytul

Alparslan Kuytul'un yönettiği Furkan Vakfı'nın üyeleri, tutuklu 8 mensubu için Adana Seyhan'da bulunan Cevat Yurdakul Caddesi'nde eylem yapmak istedi. Kalabalık burada polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Kuytul'dan Soylu'ya tepki

Alparslan Kuytul, twitter hesabından yaptığı paylaşımında Soylu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu ülkede vatandaş daima korku içerisindedir. Çünkü Süleyman Soylu günde yüz kişiyi tutuklatmadan uyuyamıyor. İnşallah bir gün yaptığının cezasını çeker. Bu dünyada olmasa bile Allah'ın mahkemesinde hesabını verir." .

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